Тука порівняв "націоналізацію" бойовиками підприємств на Донбасі з повним знищенням

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам в Києві.

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«Вони (бойовики терористичних організацій) фактично можуть взяти під контроль ці підприємства, хоча це абсолютно суперечитиме Мінським домовленостям, в яких зазначено, що таких дій не має бути», - сказав Тука.

«Вони абсолютно нездатні використовувати ці підприємства самостійно, не задіяно в ланцюжку вертикально інтегрованих компаній, в яких працюють всі ці підприємства. Це абсолютний блеф, що вони завтра чи післязавтра переорієнтують ці підприємства на російський ринок. Російський ринок не порожній, і ніхто там не чекає на ці напівфабрикати. Якщо ці погрози будуть здійснені, то майбутнє цих підприємств – це повне знищення», - додав Тука.

Як повідомляв УНІАН, 27 лютого ватажки терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР» заявили, що вимагають до 1 березня зняти блокаду активістами окупованих територій.

За їхніми словами, якщо блокаду не буде знято, то буде введено зовнішнє управління на всіх підприємствах української юрисдикції, які працюють на тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини. Бойовики оголосили, що перебудують усі виробничі процеси й орієнтують їх на ринки Росії та інших країн.