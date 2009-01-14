Литвин жалкує, що зустріч з депутатами Держдуми перенесли

Проведення засідання Міжпарламентської комісії України та Росії перенесено з січня на лютий.

Як передає кореспондент УНІАН про це сьогодні під час пленарного засідання парламенту повідомив голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН.

Він нагадав, що засідання мало відбутися 15 січня.

“Замість того, щоб 15 числа засідала міжпарламентська комісія, вона засідати не буде, і це перенесено на лютий”, - сказав В.ЛИТВИН.

За його словами, це є наслідком вчорашнього засідання ВР, під час якого обговорювалося газове питання. “Ми навіть не спромоглися прийняти нейтральної заяви із закликом до співпраці з Федеральними зборами Російської Федерації. Це ціна наших політичних розбірок всередині Верховної Ради України”, - додав В.ЛИТВИН.