СБУ оприлюднила розмову ватажка "ДНР", що свідчить про намір використати блокаду для захоплення підприємств

Як йдеться в повідомленні на сайті СБУ, справжні наміри терористів щодо використання торговельної блокади ОРДЛО доводять перехоплені розмови ватажка «ДНР» Захарченка з начальником управління внутрішньої та зовнішньої політики адміністрації Трапєзніковим.

«Переговори засвідчують, що верхівка терористичної організації «ДНР» насправді зацікавлена у цій блокаді, і доводять штучність відповідних «ультиматумів» українській владі», - сказано в повідомленні.

В СБУ зазначають, що бойовики планують за вказівкою російських кураторів використати цю ситуацію для т.зв. «націоналізації» підприємств, які залишилися на тимчасово окупованих терористами територіях.

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«Саме ці наміри були оголошені у заяві, яку вони обговорювали у перехопленій розмові», - йдеться в повідомленні.

Запис розмови оприлюднено 28 лютого на каналі Служби безпеки України в Youtube.