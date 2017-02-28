СБУ оприлюднила розмову ватажка "ДНР", що свідчить про намір використати блокаду для захоплення підприємств
В Службі безпеки України вважають, що терористи на Донбасі хочуть використати блокаду ОРДЛО для так званої «націоналізації» підприємств, які залишилися на тимчасово окупованих територіях.
Як йдеться в повідомленні на сайті СБУ, справжні наміри терористів щодо використання торговельної блокади ОРДЛО доводять перехоплені розмови ватажка «ДНР» Захарченка з начальником управління внутрішньої та зовнішньої політики адміністрації Трапєзніковим.
«Переговори засвідчують, що верхівка терористичної організації «ДНР» насправді зацікавлена у цій блокаді, і доводять штучність відповідних «ультиматумів» українській владі», - сказано в повідомленні.
В СБУ зазначають, що бойовики планують за вказівкою російських кураторів використати цю ситуацію для т.зв. «націоналізації» підприємств, які залишилися на тимчасово окупованих терористами територіях.
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«Саме ці наміри були оголошені у заяві, яку вони обговорювали у перехопленій розмові», - йдеться в повідомленні.
Запис розмови оприлюднено 28 лютого на каналі Служби безпеки України в Youtube.