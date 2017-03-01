У Європарламенті вшанували пам'ять загиблих під час Революції Гідності

У приміщенні Європарламенту у Брюсселі пройшов флеш-моб у пам’ять про загиблих під час Революції гідності.

Як повідомляє власний кореспондент УНІАН із Брюсселя, акцію підтримали представники України та члени Європарламенту.

Нагадаємо, У Брюсселі сьогодні відбулася церемонія підписання рішення про скасування Європейським Союзом віз для громадян Грузії за участі президента Європейського парламенту Антоніо Таяні і представника Мальтійського головування в ЄС Кріс Агіус.

У той же чкас президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром, під час якої сторони висловили очікування, що рішення про надання Україні безвізового режиму з боку Європейського Союзу буде формалізоване вже найближчим часом.