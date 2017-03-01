Порошенко та Штайнмаєр сподіваються, що рішення про "безвіз" для України формалізують найближчим часом
Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром, під час якої сторони висловили очікування, що рішення про надання Україні безвізового режиму з боку Європейського Союзу буде формалізоване вже найближчим часом.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі президента України.
«Сторони привітали досягнутий прогрес між Радою, Єврокомісією та Європарламентом щодо безвізового режиму для українців та висловили сподівання, що це питання буде формалізоване уже найближчим часом», - йдеться в повідомленні.
Також Порошенко запросив Франка-Вальтера Штайнмаєра відвідати Україну з візитом.
Читайте такожУ Європарламенті розповіли, коли профільний комітет може проголосувати "безвіз" для України
Як повідомляв УНІАН, 28 лютого депутат Європейського парламенту Марія Габріель заявила, що міжінституційні домовленості щодо безвізу для України можуть бути проголосовані в профільному Комітеті Європарламенту вже на другому тижні березня.
Нагадаємо, у ЄС вирішили, що рішення про безвізовий режим для України може набути чинності тільки разом із новим механізмом тимчасового призупинення таких режимів для будь-якої країни світу, щодо яких діють такі режими.
14 лютого Європарламент схвалив механізм тимчасового призупинення дії безвізового режиму ЄС із третіми країнами.
27 лютого Рада ЄС ухвалила механізм тимчасового призупинення дії безвізового режиму ЄС з третіми країнами.