У ГПУ розповіли, навіщо прийшли з обшуками на "вертолітний майданчик Януковича"

Про це повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

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У відомстві нагадали, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного будівництва вертолітного майданчика та інших об’єктів шляхом підписання постанови Кабінету міністрів України від 16 травня 2011 року № 530 «Про внесення змін у додатки 1 та 2 до Державної цільової програми підготовки та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу».

Сьогодні, йдеться у повідомленні, в рамках провадження проведено обшуки нежитлових приміщень, які на праві власності належать одному із ТОВ, у тому числі вертолітного майданчика на Парковій дорозі. Також проведено обшуки за місцем проживання керівників підприємств, причетних до будівництва і діяльності зазначеного об’єкту.

«Під час обшуків виявлено та вилучено фінансово-господарську документацію і комп’ютерну техніку, яка має доказове значення у кримінальному провадженні», - зауважили в ГПУ.

Зазначається, що обшук проводився слідчими управління за участю співробітників Служби безпеки України та кіберполіції Національної поліції України.