НАБУ готує документи для екстрадиції судді-"баночника" Чауса із Молдови

16:44, 01 березня 2017
Політика
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Детективи Національного антикорупційного бюро України готують документи для екстрадиції затриманого в Молдові судді Дніпровського райсуду Києва Миколи Чауса.

остаточне рішення щодо екстрадиції Чауса ухвалюватиме суд Молдови / УНІАН

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі НАБУ.

Зазначається, що після отримання від Молдови офіційної інформації про затримання Чауса НАБУ матиме змогу у 10-денний термін направити клопотання про екстрадицію судді до Генеральної прокуратури України як уповноваженого державного органу в цих питаннях. Далі генпрокурор має скерувати запит до компетентного органу іноземної держави про видачу особи в Україну.

При цьому в НАБУ зауважили, що остаточне рішення щодо екстрадиції Чауса ухвалюватиме суд Республіки Молдова.

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Як повідомлялося, 9 серпня 2016 року детективи НАБУ викрили суддю Чауса під час отримання неправомірної вигоди (хабара) у сумі 150 тис. дол. (понад 3,7 млн грн) за ухвалення вироку в інтересах підсудних.

6 вересня Верховна Рада України дала згоду на затримання судді та притягнення його до кримінальної відповідальності.

Однак Чаус, скориставшись суддівським правовим імунітетом, залишив територію України. З 12 вересня суддю оголошено у національний розшук, із 11 листопада – у міжнародний розшук.

28 лютого суддю Чауса затримали у Молдові.

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Теги: #НАБУ#Чаус#Молдова#екстрадиція