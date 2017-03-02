Росія не приймала рішення щодо бойкотування "Євробачення-2107" у Києві – Кремль

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.

«Кремль не має якоїсь позиції на предмет цієї теми - можливого бойкотування. Чесно кажучи, не зовсім зрозуміло, чи потрібно це бойкотувати», - сказав Пєсков.

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При цьому він наголосив, що, з урахуванням місця проведення цього конкурсу й «можливих проблем з безпекою і недружнім ставленням», певний «привід для занепокоєння очевидний».

Пєсков додав, що рішення з цього питання не приймалися.

Довідка УНІАН. 62-й міжнародний пісенний конкурс «Євробачення» навесні 2017 року прийме столиця України. Свою участь у конкурсі підтвердили 43 країни. Це рекордна кількість учасників за всю історію «Євробачення» повторювалася лише двічі – у 2008 і 2011 роках. Головною ареною пісенного конкурсу обрано Міжнародний виставковий центр. Півфінали «Євробачення-2017» у Києві відбудуться 9 та 11 травня, фінал – 13 травня.