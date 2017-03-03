Американські сенатори закликали Трампа не скасовувати санкції проти Росії

Сенатор-демократ Боб Менендес у четвер, 2 березня, вніс резолюцію, приурочену до третьої річниці незаконної анексії Росією Криму. Її підтримав і сенатор-республіканець від Південної Кароліни Ліндсі Гремм.

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Резолюція висловлює занепокоєність агресією Росії на Донбасі і незаконною підтримкою Володимиром Путіним бойовиків на сході України. Вона також наполегливо закликає адміністрацію Трампа не послаблювати санкції щодо Росії, поки не будуть виконані всі умови Мінських угод.

"Ця двопартійна резолюція надсилає потужний і недвозначний сигнал про солідарність з народом України, засуджує Володимира Путіна, і закликає до обережності адміністрацію Трампа", - сказав сенатор Менендес.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" щодо його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до РФ. 18 березня 2014 року в Кремлі був підписаний так званий договір про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели санкції проти Росії. Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року.