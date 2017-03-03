У Криму окупанти продовжили арешт Захтею, обвинуваченому в підготовці "диверсій"

Про це Крим.Реалії розповів адвокат Захтея Олексій Ладін.

«Я ознайомився із судовим матеріалом, з клопотанням слідчого, але там просто було переписано підставу з кримінально-процесуального кодексу, ніяких конкретних даних, що підтверджують необхідність продовження строків тримання під вартою, не було», – зазначив адвокат.

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Захтей перебуває в сімферопольському СІЗО, куди його та Євгенія Панова, також затриманого за підозрою в організації диверсій, повернули з московського СІЗО Лефортово. Адвокат вказав, що досі у нього не було можливості провести конфіденційну розмову на зустрічі з підзахисним.

Як повідомляв УНІАН, 10 серпня 2016 року у ФСБ РФ заявили, що запобігли здійсненню «терактів» в окупованому Криму на «критично важливих об'єктах інфраструктури і життєзабезпечення півострова», які нібито готувало Головне управління розвідки Міноборони України. Також у ФСБ заявили про ліквідацію «української агентурної мережі» і затримання групи «диверсантів».

Як стверджували в російській спецслужбі, «одним із організаторів терактів, яким запобігли, є Панов Євген Олександрович, 1977 року народження, житель Запорізької області, співробітник ГУР МО України, якого затримали». Крім того, в Криму за нібито сприяння у підготовці терористичних актів був затриманий Захтей.

5 грудня Лефортовський суд Москви продовжив термін арешту Захтея на три місяці, до 7 березня 2017 року.