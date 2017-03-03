Росія заочно заарештувала екс-депутата Держдуми, який втік в Україну
17:44, 03 березня 2017Політика
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Басманний суд Москви заочно заарештував на два місяці екс-депутата, який отримав громадянство України, Дениса Вороненкова.
Денис Вороненков заочно арештований Росією на 2 місяці / Фото УНІАН
Колишнього депутата від КПРФ Росія звинувачує в шахрайстві з нерухомістю, пише РБК.
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Він оголошений у міжнародний розшук.
Як повідомляв УНІАН, раніше слідчий комітет Російської Федерації пред'явив заочне звинувачення екс-депутатові Державної думи РФ від фракції КПРФ Денису Вороненкову і оголосив його у федеральний розшук.
Раніше Вороненков заявляв, що рішення про анексію приймала одна людина. На питання журналіста, чи був проти анексії в березні 2014 року Владислав Сурков, екс-депутат Держдуми відповів, що він «категорично проти».
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