Росія заочно заарештувала екс-депутата Держдуми, який втік в Україну

Колишнього депутата від КПРФ Росія звинувачує в шахрайстві з нерухомістю, пише РБК.

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Він оголошений у міжнародний розшук.

Як повідомляв УНІАН, раніше слідчий комітет Російської Федерації пред'явив заочне звинувачення екс-депутатові Державної думи РФ від фракції КПРФ Денису Вороненкову і оголосив його у федеральний розшук.

Раніше Вороненков заявляв, що рішення про анексію приймала одна людина. На питання журналіста, чи був проти анексії в березні 2014 року Владислав Сурков, екс-депутат Держдуми відповів, що він «категорично проти».