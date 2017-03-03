ОПОРА пропонує посилити відповідальність за порушення виборчого законодавства

Як передає кореспондент УНІАН, про це на конференції заявила голова правління цієї організації Ольга Айвазовська.

За її словами, відповідний законопроект підготовлено за участю представників Національної поліції, Міністерства внутрішніх справ та громадських організацій, який після дискусій в суспільстві доцільно було б винести на розгляд Верховної Ради України.

Свою чергою, народний депутат України Олександр Черненко (фракція «Блок Петра Порошенка») зазначив, що «у нас сьогодні повністю забуксувалася будь-яка виборча реформа і глобальна реформа щодо виборчої системи», тому доцільно починати з окремих документів, котрі вирішуватимуть важливі проблеми з тим, щоб запустити процес змін.

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Заступник голови Центральної виборчої комісії Жанна Усенко-Чорна зауважила, що кожні нові вибори підтверджують «талановитість технологів в сфері різних маніпуляцій, які застосовуються під час тих чи інших виборів». За її словами, серед загроз, які найбільше спотворюють волевиявлення громадян, є «функціонування певних фейкових суб’єктів у виборчому процесі - засилля так званих технічних політичних партій і технічних кандидатів». Вона підкреслила, що важливо, щоб законодавство містило «запобіжники щодо участі так званого фейкового бренду у виборчому процесі».

Як поінформував начальник управління Головного слідчого управління Національної поліції України Олексій Крюков, за останні 2,5 роки слідчими підрозділами розпочато понад тисячу кримінальних проваджень за порушення виборчого законодавства. «На сьогодні з цього масиву майже в 100 випадках вже повідомлено про підозру і провадження направлено до суду», - додав він і при цьому підтримав необхідність посилення відповідальності за порушення виборчого законодавства.

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Аналітик Громадянської мережі ОПОРА Олександр Клюжев, представляючи розроблений законопроект, зауважив, що пропонується встановити відповідальність у вигляді позбавлення права обіймати певні посади за перешкоджання здійсненню виборчого права.

За його словами, також пропонується ввести кримінальну відповідальність за ухилення без поважних причин від виконання своїх обов’язків головами, заступниками та членами виборчої комісії - обмеження волі до трьох років або позбавлення волі на той самий строк.

Клюжев повідомив, що законопроектом пропонується позбавлення волі за незаконну видачу виборчих бюлетенів терміном один-два роки. Він додав, що пропонується ввести кримінальну відповідальність за фальсифікацію, підроблення, викрадення або знищення виборчої документації, але разом з цим передбачено звільнення від такої відповідальності осіб, які самі повідомили про вчинення злочину та сприяли його розкриттю.

Юридичний консультант Громадянської мережі ОПОРА Ольга Коцюруба зазначила, що передбачено посилення відповідальності за підкуп виборців. Зокрема, пропонується передбачити 6 років позбавлення волі за пропозицію, обіцянку та надання виборцю неправомірної вигоди.