З’явилося відео, як активісти не дозволили нардепам перешкодити проведенню медекспертизи Насірова

Відповідне відео Іванищев оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

«Не дозволили депутатам від БПП Третьякову і Загорію перешкоджати НАБУ в проведенні медичної експертизи Насірова...», – йдеться в анотації до відео.

Як повідомляв УНІАН, раніше у НАБУ заявляли, що низка народних депутатів України перешкоджали співробітникам Національного антикорупційного бюро України доставити відстороненого від посади голови Державної фіскальної служби Романа Насірова на обстеження до спеціалізованої медичної установи.

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У НАБУ закликали народних обранців надалі не перешкоджати законній діяльності правоохоронців. «Факти перешкоджання діям співробітників Бюро зафіксовані на відео. Дані матеріали будуть в подальшому передані до компетентних органів з метою надання правової оцінки незаконним діям народних депутатів», - зауважили у відомстві.