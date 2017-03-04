Низка нардепів перешкоджали перевезенню Насірова на обстеження до медзакладу – НАБУ

Як повідомляється на сайті НАБУ, «народні депутати України, які перешкоджали співробітникам Національного антикорупційного бюро України 4 березня доставити голову ДФС на обстеження до спеціалізованої медичної установи, порушили закон».

У Бюро наголосили, що з моменту затримання, впродовж 72 годин, підозрюваний перебуває під вартою і будь-яке перешкоджання діям детективів є кримінально караним діянням (ст. 343 Кримінального кодексу України).

Як зазначили в НАБУ, сьогодні Насірова вивезли з території клінічної лікарні «Феофанія» для проведення об’єктивної оцінки його стану здоров’я. «Однак на території Інституту кардіології ім. Стражеска деякі народні обранці впродовж двох годин блокували вхід до реанімаційного відділення. О 13:00 голову ДФС доправили на обстеження», - йдеться у повідомленні.

У НАБУ закликали народних обранців надалі не перешкоджати законній діяльності правоохоронців. «Факти перешкоджання діям співробітників Бюро зафіксовані на відео. Дані матеріали будуть в подальшому передані до компетентних органів з метою надання правової оцінки незаконним діям народних депутатів», - зауважили у відомстві.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні Насірова з клінічної лікарні "Феофанія" перевезли до Інституту кардіології імені академіка М.Д. Стражеска. Як пояснили в НАБУ, його перевезли в інший медзаклад для підтвердження або спростування діагнозу. У п’ятницю, 3 березня, захист заявляв, що Насірова прооперували.

Разом з тим у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявили, що вживатимуть усіх законних заходів для проведення у суботу чи неділю судового засідання з обрання запобіжного заходу Насірову.

***2 березня детективи НАБУ у лікарні «Феофанія» вручили Насірову повідомлення про підозру.

Насіров підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Слідство вважає, що Насіров протягом 2015-2016 років, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу ТОВ «Фірма «Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Надра Геоцентр». У цей період Насіров самостійно прийняв незаконні рішення про розстрочення грошових зобов’язань вказаних підприємств, які не мали на це законних підстав та не надали належні для цього документи. Такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 млрд грн.

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Адвокати Насірова заявили, що затримання і повідомлення про підозру їхньому підзахисному відбулися незаконно. Сьогодні, 4 березня, на сторінці Насірова у Facebook з‘явилося повідомлення про те, що він не імітує захворювання і налаштований з часом піти до суду для обрання йому запобіжного заходу.

3 березня Кабінет міністрів відсторонив Насірова від виконання обов'язків голови ДФС на час проведення розслідування.