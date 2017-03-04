Судове засідання з обрання запобіжного заходу Насірову розпочалося (завершено)

Як передає кореспондент УНІАН, Насірова доставили до зали суду на ношах. Він перебуває у металевій клітці, біля нього чергують лікарі «швидкої» допомоги.

Багато людей, зокрема журналістів, не змогли потрапити до зали суду через відсутність місць.

Біля будівлі суду чергують правоохоронці.

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Вибухотехніки, яких викликали до будівлі суду після повідомлення про замінування, не виявили будь-яких вибухонебезпечних предметів.

Як повідомляв УНІАН, Насіров підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Слідство вважає, що Насіров протягом 2015-2016 років, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу трьом ТОВ. Такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 млрд грн.

3 березня Кабінет міністрів відсторонив Насірова від виконання обов'язків голови ДФС на час проведення розслідування.

3 березня захисники заявляли, що Насірова у лікарні «Феофанія» прооперували. Сьогодні його з "Феофанії" перевезли до Інституту кардіології імені академіка М.Д. Стражеска. Як пояснили в НАБУ, його доправили в інший медзаклад для підтвердження або спростування діагнозу. Ввечері Насірова вивезли з Інституту кардіології.

Засідання суду з обрання Насірову запобіжного заходу мало розпочатися о 19.00 у приміщенні Шевченківського райсуду Києва. Клопотання має розглянути суддя Солом’янського райсуду.