У НАБУ пояснили, чому вважають вручення підозри Насірову законним

У НАБУ зауважили, що на момент вручення повідомлення про підозру Насіров «перебував у притомному стані і не потребував невідкладної медичної допомоги, що було пізніше підтверджено офіційними висновками комісії лікарів». «Жодних документів, які б свідчили про зворотнє, стороною захисту надано не було», - повідомили у прес-службі НАБУ.

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Таким чином у відомстві прокоментували «зауваження генерального прокурора Юрія Луценка та інших коментаторів про «помилки», які нібито вчинили співробітники НАБУ під час повідомлення голові Державної фіскальної служби про підозру».

До того ж, підкреслили в НАБУ, оскільки вручення повідомлення про підозру є процесуальною, а не слідчою дією, на неї не розповсюджується норма про заборону вчинення у проміжок часу з 22:00 до 6:00.

«Нагадуємо також, що згідно ч.1. ст.278 КПК України, письмове повідомлення про підозру має бути вручене особі в день його складання слідчим або прокурором. Відтак, повідомивши про підозру голові ДФС 2 березня детективи НАБУ лише виконали норму закону, оскільки саме того дня прокурор САП підписав цей документ. Недотримання строків у здійсненні цих дій із боку детективів суперечило б вимогам чинного процесуального законодавства України», - заявили у відомстві.

«Щодо пропозицій генерального прокурора «виставити пост під палатою», підкреслюємо, що будь-яке обмеження свободи підозрюваного можливе лише після складання протоколу про затримання, що й було зроблене 23:50, 2 березня», - йдеться у повідомленні.

Таким чином, наголосили в НАБУ, «детективи Бюро та прокурори САП діяли у чіткій відповідності з нормами КПК України».

«За таких обставин, будь-які спроби поставити під сумнів законність повідомлення про підозру голові ДФС у вечірній час 2 березня в НАБУ розглядаються як маніпулятивні та як такі, що свідчать або про недостатню правову обізнаність коментаторів, або про їхній свідомий намір ввести суспільство в оману», - наголошується у повідомленні НАБУ.

Як повідомляв УНІАН, 2 березня детективи НАБУ у лікарні «Феофанія» вручили Насірову повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Слідство вважає, що Насіров протягом 2015-2016 років, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу ТОВ «Фірма «Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Надра Геоцентр». У цей період Насіров самостійно прийняв незаконні рішення про розстрочення грошових зобов’язань вказаних підприємств, які не мали на це законних підстав та не надали належні для цього документи. Такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 млрд грн.

Водночас адвокати Насірова вважають, що затримання і повідомлення про підозру їхньому підзахисному відбулися незаконно. 5 березня сплинув час затримання Насірова.

3 березня Кабінет міністрів відсторонив Насірова від виконання обов'язків голови ДФС на час проведення розслідування.