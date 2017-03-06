Суд відмовив стороні захисту Насірова у відводі судді

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу суд виніс сьогодні.

"Суд не вбачає підстав для задоволення заяви адвокатів Насірова... Суд ухвалює в задоволенні заяви відмовити", - йдеться у судовому рішенні.

При цьому в документі зазначається, що рішення остаточне і оскарженню не підлягає.

Таким чином, слід очікувати, що сьогодні суд розпочне розгляд клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про обрання Насірову запобіжного заходу.

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Як повідомляв УНІАН, 5 березня у засіданні Солом'янського райсуду Києва, який мав обрати запобіжний захід Насірову, було оголошено перерву, оскільки адвокати підозрюваного заявили відвід судді Бобровника.

Термін тримання Насірова під вартою сплинув після 23.00 5 березня. Насіров провів ніч з 5 на 6 березня у будівлі Солом'янського райсуду, де перебуває і зараз.

Будівлю суду, щоб не допустити втечі Насірова, увечері 5 березня заблокували активісти. Зранку там перебувало близько 100 осіб.

Довідка УНІАН. Насіров підозрюється у зловживанні службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки. Слідство вважає, що Насіров упродовж 2015-2016 років, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, дав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку ухвалювати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу трьом ТОВ. Такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 млрд грн.

3 березня Кабінет міністрів відсторонив Насірова від посади голови ДФС на час проведення розслідування.