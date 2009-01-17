У Луценка розібралися з махінаціями з землею Міноборони у Севастополі

Головне слідче управління МВС України завершило досудове слідство у кримінальній справі щодо низки масштабних махінацій із земельними ділянками та майном, які належать Міністерству оборони України.

Як повідомили УНІАН в Департаменті зв`язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України, до кримінальної відповідальності за обвинуваченням у шахрайстві в особливо великих розмірах, скоєному групою осіб, фіктивному підприємництві, підробці документів та зловживанні службовим становищем, притягуються члени організованої злочинної групи, яка впродовж 2006-2008 років займалася незаконним відчуженням об‘єктів нерухомості Міноборони з наступною реалізацією комерційним структурам.

Як повідомив начальник відділу Державної служби боротьби з економічними злочинами УМВС України у Севастополі Гліб МЕЛЬНИЧЕНКО (за матеріалами саме цього підрозділу була порушена справа), загалом нині розслідується 7 кримінальних справ за 12 епізодами, пов‘язаними із земельними оборудками, які завдали значної шкоди державі в особі Міноборони.

Щодо згаданої ОЗГ, то до її складу входили посадові особи філії центрального спеціалізованого будівельного управління Міністерства оборони ДП «Укроборонбуд» та одного з місцевих приватних підприємств. У злочинний спосіб вони заволоділи правом власності та подальшого розпорядження майном військового містечка №488, розташованого на хуторі Молочний поблизу Севастополя. Сума збитків, завданих зловмисниками державі, становить, за даними слідства, 3 млн. 123 тис. грн.

З метою збереження права державної власності на земельні ділянки вони були визнані речовими доказами, після чого на них було накладено арешт.

Головного фігуранта кримінальної справи – організатора афер, 46-річного громадянина М., було затримано два дні тому. Однак Печерський районний суд Києва не підтримав клопотання слідства про арешт підозрюваного, і йому було обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд, зазначили в Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України.