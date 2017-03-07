Російського сенатора Шишкіна позбавили звання почесного жителя Харкова

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив член "Харківського антикорупційного центру" Євген Лисичкін.

"Дзержинський райсуд задовольнив позов прокуратури про скасування рішення міськради щодо звання "почесного" російському сенаторові Шишкіну", - написав Лисичкін.

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Інформацію про це підтвердили в прес-службі обласної прокуратури.

Як пише NewsRoom, в серпні 2014 року харківська міськрада прийняла скандальне рішення про присвоєння почесного звання російському політику Олександру Шишкіну. Обурення громадськості викликав той факт, що Шишкін як член Ради Федерації фактично голосував за анексію Криму. Через тиждень суд призупинив скандальне рішення.

Згодом петиція про позбавлення Шикина звання зібрала на сайті міськради необхідні 5 тисяч підписів. Однак у мерії відповіли, що крапку в цій справі має поставити суд.