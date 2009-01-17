Тимошенко й Путін почали з запізненням на 1,5 години, тому продовжать пізніше
15:23, 17 січня 2009Політика
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Спершу - газовий саміт
У Москві в Кремлі відбулася коротка зустріч прем`єр-міністрів України і Росії Юлії ТИМОШЕНКО і Володимира ПУТІНА.
Як передає кореспондент УНІАН, зустріч почалася о 15.57 (мск) - на півтори години пізніше запланованого.
У зв`язку з цим В.ПУТІН запропонував Ю.ТИМОШЕНКО відразу відправитися на Міжнародну конференцію глав держав і урядів з питання поставок російського газу європейським споживачам, яку в Кремлі проведе Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ. Її початок заплановано на 16.00 мск. Двосторонню зустріч В.ПУТІН запропонував продовжити пізніше.
За неофіційною інформацією, зустріч затрималася з вини російської сторони.
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