Газпром не хоче продавати газ Європі на українсько-російському кордоні

У ВАТ «Газпром» не розглядають питання про можливість продажу газу для Європи на українсько-російському кордоні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в коментарі журналістам у Москві повідомив офіційний представник «Газпрому» Сергій КУПРІЯНОВ.

«Ми не розглядаємо такий варіант», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, в ексклюзивному інтерв`ю проекту “УНІАН – Новини ЄС” посол України при ЄС Андрій ВЕСЕЛОВСЬКИЙ сказав, що Україна запропонувала Європі розглянути можливість перейти на купівлю газу на російсько-українському кордоні.

Посол США в Україні Уїльям ТЕЙЛОР в інтерв`ю «Дзеркалу тижня» (17-23 січня) висловив думку, що зміна процедури прокачування російського газу через Україну могла б зміцнити енергетичну безпеку Європи.