У Кремлі прокоментували заяву представників МЗС РФ у Гаазі про "знайдену" бойовиками зброю в шахтах

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков знову заявив, що Росія не є учасником цієї "внутрішньоукраїнської кризи", передає власний кореспондент УНІАН.

"Росія ніколи не була учасницею бойових дій на південному сході України. Друге: Києву видніше, звідки можуть діставати зброю представники Донбасу і де ця зброя складувалася", - гнуть свою лінію у Кремлі.

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Нагадаємо, 7 березня представник РФ Ілля Рогачов на засіданні суду назвав АТО "конфліктом, який розв'язала українська влада, її Збройні сили та нерегулярні батальйони проти людей на сході України, самоорганізованих у "ЛНР" і "ДНР", які шукали захисту від тих, хто захопив владу під час перевороту".

Він заявив, що Росія не постачає озброєння на Донбас: "Щодо поставки озброєння, то джерелом поставок є колишнє озброєння радянської армії, що було в сховищах, які також були розташовані в шахтах і були захоплені повстанцями, або це озброєння, яке було залишено українською армією".