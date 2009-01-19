У Ющенка нагадали Дубині про директиви на газові переговори

Симетричне та синхронне формування знижок на ціну газу і на ставки транзиту, починаючи з 2009 року, відповідало б духу українсько-російського стратегічного партнерства та домовленостям, досягнутим в 2008 році на рівні президентів і прем`єр-міністрів обох держав та на корпоративному рівні.

Про це заявив Уповноважений Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ, повідомляє УНІАН прес-служба Президента України.

Він відзначив, що сьогодні в Москві продовжуються українсько-російські переговори про умови поставок російського природного газу в Україну та його транзит через територію нашої держави в 2009 і наступних роках.

Українській делегації на чолі з головою Правління НАК «Нафтогаз України» Олегом ДУБИНОЮ, відповідно до чинного законодавства України, надано директиви і повноваження для ведення переговорів і підписання контрактів.

Українська сторона виходить з необхідності дотримуватися принципів і домовленостей щодо співробітництва в газовій сфері, досягнутих у 2008 році на рівні президентів, прем`єр-міністрів України та Російської Федерації та на рівні керівників державних компаній обох країн. Зокрема, українська сторона дотримується зобов`язань, зафіксованих у Меморандумі, підписаному прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО і прем`єр-міністром РФ Володимиром ПУТІНИМ 2 жовтня 2008 року, та Угодою про принципи довгострокового співробітництва в газовій сфері, підписаною 9 жовтня 2008 року керівниками НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром».

Відповідно до цих домовленостей і документів, закладено симетричний принцип формування ціни на російський природний газ для України і його транзит територією нашої держави, зокрема щодо поетапного переходу на ринкові економічно обґрунтовані та взаємоузгоджені ціни на імпортований природний газ для споживачів України і тарифи на транзит газу територією України.

"При формуванні базової ціни на газ для України і базових транзитних тарифів вважали б за доцільне застосовувати формули, що використовуються в європейських країнах, подібних до України за умовами споживання і транспортування природного газу", - говорить Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Беручи до уваги тенденції на європейських енергетичних ринках та з огляду на практику формування цін на газ і транзитних ставок, було б логічним і економічно виправданим у 2009 році застосовувати для розрахунку базової ціни на газ для України за принципом «нет-бек», який передбачає, що базова ціна газу на кордоні Україна/РФ мала б складати різницю між ціною, за якою отримують газ споживачі згаданих країн, та вартістю його транспортування від українсько-російського кордону до пунктів передачі та розрахунків, розташованих у країнах Центральної Європи, вважає Уповноважений Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки.

Враховуючи унікальні функції української газотранспортної системи в енергозабезпеченні Європи, вважали б економічно виправданим застосовування, починаючи з 2009 року, в якості базової ставки транзиту газу територією України рівня транзитних ставок, які застосовуються в згаданих країнах.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 19 січня, прем`єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО відбула з робочим візитом до Москви, де планує зустрітися з главою уряду Росії В.ПУТІНИМ. Планується, що після цього обидва прем`єр-міністри візьмуть участь у церемонії підписання документів про постачання до України газу та його транзиту до Європи.