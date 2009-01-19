Путін: Росія готова надати допомогу Україні

Росія готова надати допомогу Україні в умовах економічної кризи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН після церемонії підписання газових контрактів на 2009-2019 роки.

«Я хочу сказати, що зі свого боку ми робитимемо все, щоб Україну підтримати. І в складних економічних, фінансових умовах нам є про що поговорити, враховуючи достатньо високий рівень кооперації між нашими економіками», - сказав В.ПУТІН.

Він підкреслив, що сьогоднішнє вирішення газового конфлікту розблоковує вирішення низки питань у сфері економічної діяльності.

Також В.ПУТІН висловив упевненість, що підвищуючи кооперацію між країнами, буде легше пройти складний період «турбулентності світової економіки і фінансів».

В.ПУТІН подякував усім учасникам усіх газових переговорів.