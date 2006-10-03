Литвин лякає катастрофою

15:31, 03 жовтня 2006
Політика
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Екс-спікер коментує Універсал

Віце-президент НАН України Володимир ЛИТВИН вважає, що зафіксовані в Універсалі питання загострюють мовне питання в Україні.

Про це він сказав сьогодні на всеукраїнській науково-практичній конференції «Етнополітична ситуація в сучасній Україні: питання теорії і практики».

«Проблема національного життя, етнополітичні процеси будуть набувати ще більше гостроти – підтвердженням цього сьогодні є дискусії навколо Універсалу національної єдності. На мою думку, цей документ зафіксував гострі політичні дискусії у суспільстві та відкинув суспільство до рівня 1988-1989 років, коли найбільш гостро звучало мовне питання», - сказав В.ЛИТВИН.

На його переконання, концепція мовної політики, яка розміщена на офіційному сайті Міністерства юстиції України, у разі широкого оприлюднення викличе у суспільстві протистояння. Він вважає, що в документі «чітко вималюване хто ворог і заходи адміністративного тиску для обмеження української мови». В.ЛИТВИН переконаний, що така дискусія поглибить мовне протистояння в країні.

Він вважає, що Україна уповільнила історичну ходу, що може обернутися для нації катастрофою та посиленням культурної боротьби в суспільстві.

В.ЛИТВИН вважає, що заяви парламентських політичних сил про перехід в опозицію сприйняті владними фракціями як необхідність мобілізації і оголошення їм війни. В той же час опозиційні сили розмірковують над тим, що їм потрібно «виходити на барикади» та вживати заходів, щоб їх не знищили.

На думку В.ЛИТВИНА, сьогоднішня державна система відповідає 1990 року з слабкою та деморалізованою Комуністичною партією. Екс-голова ВР констатує, що в сьогоднішньому політикумі видно різкі випади одних політичних сил проти інших.

Водночас він переконаний, що українські політики приречені на компроміс, але це має бути компроміс для розв’язання конкретних проблем, а не компроміс принципів.

Як повідомляв УНІАН, 3 серпня у Києві було підписано Універсал національної єдності. Документ підписали від Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ, від фракції СПУ - Василь ЦУШКО, від фракції блоку «Наша Україна» - Роман БЕЗСМЕРТНИЙ. Свої підписи під документом також поставили Президент України Віктор ЮЩЕНКО, голова Верховної Ради Олександр МОРОЗ та прем’єр-міністр України Юрій ЄХАНУРОВ.

Лідер фракції КПУ Петро СИМОНЕНКО підписав універсал з деякими зауваженнями.

Зокрема, П.СИМОНЕНКО зазначив, що Компартія відмовляється ставити свій підпис під пунктами, в яких йдеться про адміністративно-територіальну реформу, статус мови, підтримку прагнень створення унітарної церкви, реформування податкової системи шляхом введення податку на нерухомість, створення ринку землі та вступу до НАТО.

 

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