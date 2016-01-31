Суд відмовився пом’якшувати покарання працівникам Качанівської колонії, які застосували силу до Тимошенко
У Харкові Апеляційний суд відмовився пом’якшувати покарання екс-працівникам Качанівської виправної колонії, які застосували силу до колишнього прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко.
Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю та ЗМІ прокуратури Харківської області, цього тижня Апеляційний суд області відмовив у задоволенні скарги захисту щодо вироку суду першої інстанції у справі про застосування сили до Тимошенко.
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За даними прокуратури, Апеляційний суд залишив рішення суду першої інстанції в силі.
Таким чином, відповідно до вироку Комінтернівського районного суду Харкова, першого заступника начальника Качанівської виправної колонії та начальника відділу охорони колонії визнано винними у перевищенні службових повноважень, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч.2 ст.28, ч.2 ст. 365 КК України). Їх засуджено до 3 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати керівні посади в правоохоронних органах строком на 3 роки.
Начальника відділу охорони звільнено від відбування основного покарання з випробуванням на 3 роки.
Також правоохоронців позбавлено звання підполковник.
Як повідомляв УНІАН, у квітні 2012 року службовці безпідставно застосували до засудженої на той час Тимошенко фізичне насильство з метою примусової доставки її до лікарні. Внаслідок протиправних дій правоохоронців постраждалій було заподіяно легкі тілесні ушкодження.