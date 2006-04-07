Мистецька афіша на вихідні

КІНО

Кінотеатр „Жовтень” - фестиваль „Іспанське кохання” ( 5 - 17 квітня)

Кінотеатр "Батерфляй-Ультрамарин” - показ короткометражних фільмів міжнародного проекту Future Shorts (7-10 квітня). Квітнева програма нараховує 7 фільмів, серед яких дві вітчизняні стрічки-володарі престижних кінонагород – лауреат "Срібного ведмедя" Берлінського МКФ "Йшов трамвай № 9" Степана Коваля і лауреат "Золотої пальми" Каннського МКФ "Подорожні" Ігоря Стрембіцького.

Кінотеатр “Одеса-кіно”: Вартою уваги є кілька сінема, що мають принести неочікувану реакцію глядачів. 8 квітня вранці у вас буде можливість переглянути сіквел мультику, що у свій час побив усі рекорди у кінопрокаті

“Льодовиковий період 2. Глобальне потепління”.

“Моя жахлива няня” – ще одна гламурненька історія про діток, багатий батечко яких готовий не лічити грошей, коли це стосується виховання власних дітей (ця стрічка пущена буде також і в англійському варіанті)

Вечірні сеанси:

“Полювання на піранію” – ще один продукт російського кіновиробництва, що наряду із “Жестю” не має ілюзій з приводу своєї елітарності, швидше є масовим продуктом з претензією на голлівудську якість. Сеанси на 19.50, 22.00, 24.00

"Просто друзі": сеанси на 18.10

“Вогненна стіна”: сеанси на 16.00 та 18.00 години

А завершити огляд варто стрічкою, що за своєю передісторією вже заслуговує на нашу увагу. Йдеться про ще один сіквел у сучасному українському кінопрокаті “Основний інстинкт 2. Жага ризику”. Хочеться зауважити про наявність додаткової тематичної конотації у кожному із сіквелів – так “Жага ризику” мала б охарактеризувати основну лінію поведінки Шерон Стоун, яка, за цим сценарієм, отримує повну волю у діях. Цей фільм є втіленням чіткої політики

Майкла Кейтона-Джоунса, що поставив усі ставки на ім’я Шерон Стоун.

Інтрига вміло зав’язана на спекуляції зовнішністю Шерон, чим сама вона, без сумніву, пишається.

ВІЗУАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО

Національний художній музей України (М.Грушевського,6).

На вихідних ви матимете можливість побачити прекрасні роботи Ніко Піросмані. 35 картин привезено із Національного музею Грузії. Захід відбувається в рамках року Грузії в Україні..

Галерея "ИРЕНА" представляє виставку живопису Івана Семесюка та текстильних робіт Марини Семесюк під назвою “Смугасте”. Триватиме виставка до 26 квітня 2006.

Яскраві, декоративні, іноді мало не кислотні смуги, що швидше нагадують заставку про закінчення нічного ефіру програм і час вимкнути телевізор – вони є тлом для робіт Івана Семесюка, що доповнюються у виставковому просторі декоративними роботами його дружини Марини.

З 5 по 15 квітня триватиме Україно-британська фотовиставка "Чорнобиль сьогодні: 20 років після аварії". Виставка висвітлюватиме сучасний стан зони відчуження та демонструватиме її екологічну цінність. На виставці планується представити роботи фотоаматорів та професійних фотографів, а також малюнки дітей, які продемонструють сучасне бачення проблеми Чорнобиля.

Французький культурний центр (вул. Горького,104 ) - виставка живопису “Решітки” Кзав’є Галя.

Галерея «Триптих» - виставка львівського художника Михайла Демця, відомого усім колекціонерам світу та прихильникам експресіонізму. Назва виставки – „Зустріч з Маестро”.

МУЗИКА

Для гурманів або ж просто тих, хто отримує насолоду від класичної музики, на цих вихідних в Національній Філармонії України відбудеться два концерти. 08.04.06 – концерт у виконанні Чернігівського філармонійного центру фестивалів та концертних програм із творами Л.Бетховена, І.Рейхельсона. Художній керівник і диригент - заслужений діяч мистецтв України Микола Сукач, солісти – Байрон Таучі (скрипка), Ендрю Сміт (віолончель).

09.04.06 за підтримки Посольства Російської Федерації в Україні

відбудеться концерт із участю заслуженої артистки України Любові Скоромної

(сопрано), партію фортепіано виконуватиме народний артист України

Альфред Кухарєв. Участь бере квартет гітаристів "КИЇВ", керівник - заслужений артист України Володимир Шаруєв. У програмі виконуватимуться твори В.Соловйова-Сєдого, І.Дунаєвського, М.Фрадкіна, Л.Вербицького, М.Табачникова, Н.Бродського, В.Сидорова, А.Цфасмана, І.Хака, Т.Маркової, А.Островського, народні пісні.