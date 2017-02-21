У Києві 26 лютого відбудеться марш солідарності на підтримку українців, які живуть в окупованому Криму

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції.

За словами Чубарова, 26 лютого у Києві відбудеться Марш солідарності з кримськими татарами, українцями та людьми інших національностей, які перебувають в умовах окупації.

"Ми всі збираємося на Алеї Героїв Небесної сотні навпроти готелю "Україна" і звідти о 14.00 починаємо ходу, і йдемо вулицями Інститутська, Шовковична, Грушевського, Європейська площа, Хрещатик, і на Майдані Незалежності відбудеться мітинг", - повідомив Чубаров.

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"Ми запрошуємо всіх проявити солідарність. Хотілося б, щоб усі люди згадали..., як у Криму громадяни України, і кримські татари, і українці, та інші, як вони 26 лютого 2014 року виступили на захист Української держави, цілісності", - сказав він.

"Хотілося б, щоб усі кияни і ми всі з вами, хто тут, вийшли і показали кримським людям, що ми з ними, що ми їх підтримуємо", - додав Чубаров.

Як раніше повідомляв УНІАН, лідер кримськотатарського народу, народний депутат України Мустафа Джемілєв заявив, що російська влада проводить заміну населення в окупованому Криму, завозячи туди росіян і стимулюючи "добровільну еміграцію" кримських татар.