РНБО доручила силовикам вжити додаткових заходів для протидії можливим диверсіям і терактам
Ради національної безпеки і оборони України доручила Міністерству внутрішніх справ, Національній поліції, Національній гвардії та Службі безпеки вжити додаткових заходів щодо зміцнення громадської безпеки та протидії диверсійним і терористичним проявам.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі РНБО за результатами засідання з посиланням на секретаря Олександра Турчинова.
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Турчинов заявив, що МВС, Нацполіції, Національній гвардії та СБУ було доручено вжити додаткових заходів щодо зміцнення громадської безпеки та протидії диверсійним і терористичним проявам, спробам порушення громадського порядку.
Окрім того, він зазначив, що керівництво Антитерористичної операції у Донецькій та Луганській областях повинно вжити вичерпних заходів з нейтралізації можливих збройних провокацій.
Як повідомляв УНІАН, РНБО також прийняла рішення тимчасово припинити переміщення вантажів через лінію зіткнення в зоні АТО.