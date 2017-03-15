РНБО доручила силовикам вжити додаткових заходів для протидії можливим диверсіям і терактам

Про це УНІАН повідомили у прес-службі РНБО за результатами засідання з посиланням на секретаря Олександра Турчинова.

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Турчинов заявив, що МВС, Нацполіції, Національній гвардії та СБУ було доручено вжити додаткових заходів щодо зміцнення громадської безпеки та протидії диверсійним і терористичним проявам, спробам порушення громадського порядку.

Окрім того, він зазначив, що керівництво Антитерористичної операції у Донецькій та Луганській областях повинно вжити вичерпних заходів з нейтралізації можливих збройних провокацій.

Як повідомляв УНІАН, РНБО також прийняла рішення тимчасово припинити переміщення вантажів через лінію зіткнення в зоні АТО.