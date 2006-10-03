Голова Харківської облради просить Президента вжити “адекватні дії”

Голова Харківської облради Василь САЛИГІН направив Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ телеграму, у якій просить главу держави здійснити “адекватні дії” стосовно голови Харківської облдержадміністрації Арсена АВАКОВА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє офіційний інтернет-сайт Харківської облради.

“Депутати Харківської обласної ради і я особисто, - йдеться у телеграмі, - стурбовані соціально-економічною ситуацією, яка склалася на Харківщині. Ще чотири місяці тому сесія обласної ради більш ніж двома третинами депутатського корпусу визнала роботу голови обласної державної адміністрації незадовільною та висловила йому недовіру. І хоча Конституція України чітко регламентує механізм дій Президента у цьому випадку, питання й досі залишається невирішеним”.

”На жаль, - повідомляє В.САЛИГІН, - схожа ситуація склалася й у більшості з районів Харківської області: у ряді районів сесії районних рад вже проведено, в інших районах – звіт голів райдержадміністрацій внесено до порядку денного сесій. Депутати, незадоволені роботою місцевих державних адміністрацій, не отримуючи відповіді та адекватної реакції з боку Секретаріату Президента, вимагають рішучих дій від Гаранта Конституції”.

“Таке паплюження Законів та Конституції України призвело до того, - твердить голова Харківської облради, - що депутати однієї з політичних сил, що представлені в обласній раді, втративши роботу з 2005 року з політичних мотивів та доведені до відчаю, перейшли до крайніх мір - почали безстрокове голодування”.

В.САЛИГІН повідомляє Президенту, що “жителі Харківщини чекають від Вас як від голови держави, Гаранта Конституції адекватних дій, негайного реагування на ситуацію та оперативного вирішення цього питання відповідно до вимог Конституції України та чинного законодавства”.

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня 10 депутатів Харківської облради з фракції «Слобожанській вибір» оголосили голодовку з вимогою відставки голови Харківської облдержадміністрації А.АВАКОВА.

Натомість сьогодні представники партій “Реформи і Порядок”, “Народний союз “Наша Україна”, УНП “Собор”, Християнсько-демократичний союз, а також Партії промисловців і підприємців України провели у Харкові акцію на підтримку А.АВАКОВА. Активісти тримали у руках прапори партій та транспаранти з гаслами: “АВАКОВ, ми з тобою!”, “Ні - політичним емоціям! Так - здоровому глузду!”, “Законність переможе!”.

Як повідомляв УНІАН, 28 вересня на своєму розширеному засіданні уряд прийняв за основу проект постанови «Про роботу центральних та місцевих органів виконавчої влади з економічного і соціального розвитку регіонів у січні-серпні 2006 року, виконання Плану невідкладних заходів щодо подолання кризових явищ в економіці та соціальній сфері і завершення підготовки народного господарства до роботи в осінньо-зимовий період». У четвертому пункті постанови пропонується порушити перед Президентом питання про доцільність перебування на займаних посадах п’яти голів ОДА, в тому числі голови Харківської ОДА А.АВАКОВА.