Порошенко: відносини України та США покращуються, РФ дуже розчарована такими результатами

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко заявив в інтерв'ю українським телеканалам.

Порошенко відзначив інтенсивність переговорів щодо організації його зустрічі із президентом США Дональдом Трампом.

«Можу сказати, що українсько-американські відносини мають фантастичну динаміку», - заявив він.

«Я хочу нагадати, що одразу після виборів та інавгурації (Дональда Трампа) у нас було дуже багато так званих «фахівців», які малювали всю ситуацію в абсолютно чорних для України тонах. Перша позиція була, що за спиною України Росія та США домовляться про щось таємне, а Україна буде вимушена виконувати це», - додав президент.

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«Моє повідомлення на безпековій конференції в Мюнхені було – не чекайте цього, Україна ніколи не прийме будь-які домовленості, будь-які таємні чи відкриті зговори, які будуть стосуватися її долі, без її безпосередньої участі, це було всіма підтримано в Європі та світі», - зауважив глава держави.

Крім того, Порошенко відзначив, що «двопартійну підтримку Україна мала завжди, яка на сьогоднішній день реалізувалася в абсолютній інтенсифікації контактів між адміністрацією президента Трампа і адміністрацією президента Порошенка, між МЗС України та Держдепартаментом США».

«Впевнений в тому, що ситуація для України в американському істеблішменті, у Білому домі, в Держдепі змінюється на краще. І я дуже тішуся цьому, бо приходить більше розуміння, більше готовності рішуче діяти на захист свободи та захист демократії. Я впевнений, що Росія дуже розчарована такими результатами», - зауважив глава держави.