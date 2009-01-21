Кириленко не встромить ніж у спину Тимошенко, щоб потішити Кремль

Народний депутат від НУ-НС В’ячеслав КИРИЛЕНКО стверджує, що фракція “Наша Україна - Народна самооборона” не була “власністю Президента”, і застерігає від перетворення її у “власність ТИМОШЕНКО”.

Так він прокоментував в інтерв’ю газеті “День” слова лідера фракції НУ-НС Миколи МАРТИНЕНКА, який заявив журналістам, що НУ-НС “не буде власністю Президента».

В.КИРИЛЕНКО нагадав, що у фракції представлено десять партій.

Говорячи про позицію депутатської групи «За Україну!» (до неї входять 18 депутатів від НУ-НС - УНІАН), він зазначив, що народні депутати, які входять до неї, підтримуватимуть “українські цінності в політиці” і виступатимуть “проти будь-яких дій, які нашкодять Україні, хоч би від якої посадової особи вони йшли”.

“Я не думаю, що ми дотепер були власністю Президента, це не відповідає дійсності”, - наголосив В.КИРИЛЕНКО і додав: “До того ж, у мене пересторога, щоб ті, хто дуже про це говорить, самі не стали власністю ТИМОШЕНКО, бо бути будь-чиєю власністю погано”.

За словами В.КИРИЛЕНКА, поки що не зрозуміло, якою буде політика фракції НУ-НС після обрання нового керівництва. “Якщо це буде політика філії Блоку Тимошенко в нашій фракції, то це буде найгірший вибір”, - сказав він.

За словами екс-лідера фракції НУ-НС, зараз є питання щодо “довіри до теперішньої коаліції”. Він здивований консолідацією коаліції з фракцією Партії регіонів при голосуванні за питання, яке розблоковує процедуру імпічменту, тобто за Закон «Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України», який ухвалено 15 січня.

В.КИРИЛЕНКО зауважив, що йдеться не про економічне рішення: “Не питання податків і зборів до бюджету, де можуть всі консолідуватися, а винятково політичне рішення, яке демонструє, що ТИМОШЕНКО та її фракція можуть нескінченно сваритися із Партією регіонів щодо неможливості відставки видатного прем’єр-міністра ТИМОШЕНКО, але тут же потискати руку Партії регіонів з метою почати процедуру усунення Президента ЮЩЕНКА”. “Оце той стандарт, що притаманний цій коаліції”, - додав він.

Водночас В.КИРИЛЕНКО наголосив, що очолювана ним група не голосуватиме за відставку уряду. “Сьогодні українсько-російське газове протистояння диктує нам певні принципи, тому ми не збираємося вставляти ножа в спину уряду для того, щоб потішити Кремль”, “на таке здатні лише регіонали або ще деякі партії, але не ми”, - сказав він.

При цьому він заявив: “Ми не збираємося догоджати прем’єр-міністру в її примхах”.

Як повідомляв УНІАН 16 січня голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН офіційно оголосив на засіданні парламенту про обрання М.МАРТИНЕНКА головою фракції «Наша Україна – Народна самооборона".Спікер також оголосив про обрання заступниками керівника фракції НУ-НС Руслана КНЯЗЕВИЧА, Тараса СТЕЦЬКІВА, Бориса ТАРАСЮКА, Олександра ТРЕТЬЯКОВА.

Попередній керівник фракції НУ-НС В.КИРИЛЕНКО подав у відставку 16 грудня 2008 року після того, як 37 із 72-х депутатів НУ-НС підтримали створення коаліції з БЮТ та Блоком Литвина. Як заявив тоді В.КИРИЛЕНКО, він не може бути керівником фракції, оскільки представляє на сьогодні в ній меншість.