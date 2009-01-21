Реклама алкоголю та тютюну врятує працівників медіа від безробіття?

Народний депутат, голова підкомітету з реклами Олена КОНДРАТЮК закликала парламент на рік призупинити зміни до закону «Про рекламу», які набули чинності з 1 січня 2009 року, у зв’язку з економічною кризою.

Про це йдеться у коментарі О.КОНДРАТЮК, текст якого переданий УНІАН.

«Я впевнена у тому, що 1 січня 2009 року – найгірший час для початку заборони реклами алкоголю та тютюну на зовнішніх носіях та введення додаткових обмежень щодо спонсорства на телебаченні алкогольними торговими марками. Парламент має врятувати десятки тисяч працівників медіа-ринку від безробіття. Тільки зовнішня реклама втратить від 8500 до 12000 робочих місць по всій Україні. Ніхто не міг передбачити, але так сталося, що економічна криза вимагає від нас внесення коректив у попередню політику у галузі реклами», - сказала О.КОНДРАТЮК.

Вона висловила сподівання, що дискусія навколо цієї ініціативи буде не популістською, а професійною.

Разом із цим депутат закликала політиків, «які намагаються набрати бали для свого рейтингу за допомогою популістських заяв про здоров’я нації», подумати насамперед про здоров’я дітей, чиї батьки втратять роботу у засобах масової інформації та на рекламному ринку.

О.КОНДРАТЮК повідомила, що проект закону, яким пропонується на один рік відстрочити зміни до закону «Про рекламу», схвалено Комітетом Верховної Ради з питань свободи слова та інформації.

«Члени комітету свідомі того, що стають легкою мішенню для популістів, але жодних альтернатив для захисту робочих місць поки ще ніхто не придумав»,- сказала депутат.

Довідка УНІАН. 25 грудня 2008 року народні депутати О.КОНДРАТЮК, Олександр АБДУЛЛІН, Микола БАГРАЄВ, Олена БОНДАРЕНКО, Віктор ЛАНДИК, Едуард ПРУТНІК, Юрій СТЕЦЬ, Віктор УКОЛОВ, Андрій ШЕВЧЕНКО внесли на розгляд Верховної Ради законопроект «Про внесення змін до закону України «Про рекламу» (щодо запобігання негативним наслідкам фінансово-економічної кризи у рекламній галузі та електронних засобах масової інформації)». Положеннями законопроекту передбачається збільшити з 5 до 10% розмір коштів (обраховується від загальної суми, витраченої рекламодавцями алкогольних напоїв та тютюнових виробів на розповсюдження реклами на території України), котрі спрямовуються на виробництво та розповсюдження соціальної реклами щодо шкоди тютюнопаління та зловживання алкоголем.

Законопроектом пропонується тимчасово до 1 січня 2010 року зупинити дію абзацу другого частини першої статті 5 чинного закону України «Про рекламу», положеннями якого забороняється у телепередачах наводити будь-яку інформацію рекламного характеру, яка подається у вигляді дикторського тексту та/або звукового супроводу, про спонсора - виробника алкогольних напоїв, його ім`я (найменування) та/або знак для товарів і послуг.

Також, згідно з положеннями проекту, тимчасово до 1 січня 2010 року пропонується зупинити дію абзацу восьмого частини першої та абзацу восьмого частини другої статті 22 чинного закону України «Про рекламу», згідно з якими забороняється реклама тютюнових та алкогольних виробів засобами зовнішньої реклами.

При цьому необхідність ухвалення цього законопроекту обумовлюється “нагальною необхідністю мінімізації негативних явищ, спричинених фінансово-економічною кризою у медійній та рекламній галузях”. У пояснювальній записці до законопроекту депутати зазначають, що призупинення на однин рік дії положень чинного закону, які запроваджують на телебаченні додаткові обмеження стосовно спонсорів, дозволить телевізійній індустрії додатково отримати у 2009 році 265 млн. грн.

Стосовно зовнішньої реклами, депутати вважають, що тимчасове (на один рік) призупинення дії положень закону України «Про рекламу», якими забороняється реклама тютюнових та алкогольних виробів на зовнішніх носіях, автоматично сприятиме підвищенню підприємницької активності, зменшення втрат ринку зовнішньої реклами від впливу кризи. За їхніми розрахунками, це принесе додатково 170-190 млн. грн. загальних бюджетів у галузь зовнішньої реклами; відповідно, держава з цієї суми отримає податок з реклами та кошти на виробництво та розповсюдження соціальної реклами щодо шкоди тютюнопаління та зловживання алкоголем.