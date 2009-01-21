Тимошенко не знайшла часу похвалитися московським успіхом перед Ющенком?

Секретаріат Президента України ще не одержав офіційної інформації про результати газових переговорів, проведених українською делегацією в Москві 19-20 січня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявив уповноважений Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ.

Він підкреслив, що у зв`язку з цим його заява, а також заява Президента України, зроблена вчора у Чернігові, базувалися на інформації, одержаної з телефонних розмов з членами української делегації.

“Це інформація від української делегації, яка одержана в телефонному режимі… Поки письмового звіту, за моєю інформацією, не надходило», - сказав Б.СОКОЛОВСЬКИЙ, відповідаючи на запитання, якими даними користувався Президент, коментуючи контракти на покупку і транзит газу в 2009 році, підписані в Москві.

Разом із тим він зазначив, що українська делегація виконала директиви Президента не в повному обсязі. Б.СОКОЛОВСЬКИЙ підкреслив, що в директивах Президента йшлося про необхідність виключення посередника у відносинах між ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України», а також про пропорційне підвищення ціни на газ і ставки на його транзит територією України.

Б.СОКОЛОВСЬКИЙ зазначив, що конкретних розмірів ціни і ставки в директивах не містилося – у документі був окреслений лише принцип підходу до зміни цих показників.

Крім того, Б.СОКОЛОВСЬКИЙ підкреслив, що 19 січня Президент не давав уряду нових директив для ведення газових переговорів.

Довідка УНІАН. 19 січня 2009 р. у Москві були підписані газові контракти між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром».

Україна одержала знижку в 20% від середньоєвропейської ціни на газ, яка в першому кварталі 2009 року становить 450 дол. за тис. куб. м. Українська сторона, у свою чергу, зберігає ставку транзиту в 2009 році на рівні 2008 року - 1,7 дол. за тис. куб. м на 100 км. Ціна змінюватиметься за формулою щокварталу.

За даними НАК "Нафтогаз України", закупівельна ціна природного газу для України в першому кварталі 2009 року становитиме 360 дол. за тис. куб м, у другому кварталі - 270 дол. за тис. куб. м, у третьому кварталі - 219 дол. за тис. куб. м, у четвертому кварталі - 162 дол. за 1 тисячу кубометрів.