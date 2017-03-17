Лист щодо позбавлення Парасюка недоторканості підписали вже понад 500 поліцейських – Аброськін

Як повідомив начальник ГУ НП України в Донецькій області В’ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Facebook, лист вже підписали понад 500 співробітників поліції Донеччини.

Як повідомляв УНІАН, увечері 14 березня у Слов'янську на блокпосту стався конфлікт між правоохоронцями та депутатом Парасюком, який супроводжував прихильників торгової блокади Донбасу.

Поліція попросила для перевірки документи на зброю, однак їм відмовилися їх надати. Внаслідок словесної перепалки виник конфлікт, під час якого Парасюк почав завдавати ударів співробітникам поліції, намагався вирвати зброю у поліцейських.

За повідомленням Аброськіна, в результаті конфлікту 7 співробітників поліції опинилися в лікарні з травмами різного ступеня тяжкості.