Тимошенко сьогодні цілий вечір проведе «в телевізорі»

Сьогодні прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО візьме участь у програмі „ТСН” на каналі „1+1”. Ефір програми розпочнеться о 19.30.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету міністрів України, о 21.00 Ю.ТИМОШЕНКО стане гостем програми „Час” на “5-му каналі”.

Теми програм: газові відносини з Росією, внутрішньо-економічний стан.

Крім того, сьогодні перший віце-прем’єр-міністр Олександр ТУРЧИНОВ запрошений на програму „Точка зору” (”Перший канал”), що розпочнеться о 18.15.