Тимошенко знає, що Яценюка фінансує Фірташ

Прем’єр Юлія Тимошенко вважає колишнього спікера Арсенія Яценюка новим політичним проектом співвласника "РосУкрЕнерго" Дмитра Фірташа.

Про це вона сказала в ефірі 5 каналу.

"У кулуарах Верховної Ради всі пов’язують пана Яценюка з паном Фірташем. Всі говорять, що Фірташ фінансує цей новий молодий проект", - цитує Українська правда.

Як відомо, Яценюк очолює фонд "Open Ukraine", а також анонсував створення громадської організації "Фронт змін".