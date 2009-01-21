Тимошенко знає, що Яценюка фінансує Фірташ
22:30, 21 січня 2009Політика
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"У Верховній Раді всі говорять..."
Прем’єр Юлія Тимошенко вважає колишнього спікера Арсенія Яценюка новим політичним проектом співвласника "РосУкрЕнерго" Дмитра Фірташа.
Про це вона сказала в ефірі 5 каналу.
"У кулуарах Верховної Ради всі пов’язують пана Яценюка з паном Фірташем. Всі говорять, що Фірташ фінансує цей новий молодий проект", - цитує Українська правда.
Як відомо, Яценюк очолює фонд "Open Ukraine", а також анонсував створення громадської організації "Фронт змін".
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