Після затримання Насірова на Одеській митниці сталася пожежа, комп'ютери залили водою - Марушевська

Відразу після затримання голови Державної фіскальної служби Романа Насірова у будівлі Одеської митниці сталася пожежа, під час ліквідації якого пожежники залили комп'ютери та цифрову техніку відомства водою.

Про в інтерв’ю газеті DT.UA повідомила екс-начальник Одеської митниці Юлія Марушевська.

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"Після затримання Насірова на Одеській митниці сталася пожежа в будівлі, де встановлені всі комп'ютери. І пожежники залили всю техніку водою. Як я розумію, таким чином знищувалися якісь докази й бази даних. Вони зрозуміли, що НАБУ вирішило взятися за Насірова всерйоз. А один з його промислів — робота з майданчиками. Тобто з ринками, куди йдуть товари за заниженою ціною й без сплати внутрішніх податків. Включаючи той таки "7 кілометр". Насіров із цими компаніями дуже щільно "працював". Це дуже великі обсяги кешу й потужні корупційні потоки", - заявила вона.

Як уточнила Марушевська, в результаті пожежі було пошкоджено декілька кабінетів, серед яких кабінет Геннадія Іваненка, призначеного в.о. начальника митниці після її звільнення.

Як повідомляв УНІАН, 29 листопада 2016 року наказом ДФС Марушевську було звільнено з посади голови Одеської митниці. Ініціатором її звільнення був Насіров.

2 березня 2017 року детективи НАБУ затримали Насірова та повідомили йому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою та службовим становищем). Слідство вважає, що Насіров протягом 2015-2016 років, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу трьом ТОВ. Такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 млрд грн.

Після цього Насірова було відсторонено від виконання службових обов’язків голови ДФС.