У МЗС подякували консулам за звільнення журналіста Романа Цимбалюка в Москві

У Міністерстві закордонних справ України подякували українським консулам за звільнення в Москві кореспондента агентства УНІАН в РФ Романа Цимбалюка.

Про це речниця МЗС України Мар'яна Беца повідомила у Twitter.

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"Романа Цимбалюка відпустили. Дякуючи нашим консулам, які роблять все можливе і неможливе для звільнення наших громадян в країні агресора!" - наголосила Беца.

Перед цим у коментарі УНІАН вона повідомила, що український консул прибув у відділ поліції, куди відвезли раніше затриманого журналіста Романа Цимбалюка.

"Наш консул вже знаходиться в поліції. Він перевіряє і отримує більш детальну інформацію про затримання", - зауважила Беца.

Окрім того, вона сказала, що затримання Цимбалюка - це абсолютно чергова провокація.

"Це чергова провокація Російської Федерації однозначно. І це однозначно говорить про те, що вони навіть бояться, якщо знімають репортаж про те, що людина вивісила прапор іншої держави", - наголосила Беца.