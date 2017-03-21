МЗС України назвало затримання журналіста УНІАН в Москві провокацією РФ

Міністерство закордонних справ України назвало затримання журналіста УНІАН в Москві Романа Цимбалюка провокацією з боку Російської Федерації.

Про це речниця МЗС України Мар'яна Беца повідомила у Twitter.

За її словами, український консул вже виїхав до відділу поліції для з'ясування обставин.

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«Затримання журналіста Р. Цимбалюка - провокація РФ. Консул виїхав до відділу поліції. Вживаємо заходів щодо звільнення», - зазначила Беца.

Як повідомляв УНІАН, у Москві поліція затримала кореспондента УНІАН у РФ Романа Цимбалюка.

Як повідомив сам Цимбалюк у коментарі УНІАН, його затримали після того, як він записав інтерв'ю з аспірантом історичного факультету МДУ Захаром Сарапуловим, який 18 березня, в день анексії Криму, вивісив прапор України.

«Після того як ми записали інтерв'ю, Захар дістав прапор України, і ми його теж зняли. Після чого під'їхала поліція, почала перевіряти документи. У результаті поліцейські почали говорити, що нібито ми проводили мітинг і, можливо, викрикували якісь гасла, і зараз нас доставили до відділення поліції в будівлі МДУ. Забрали паспорти, акредитації», - зазначив Цимбалюк.

Журналіст заявляє про безпідставність затримання.

«За російським законодавством, вони не мали право нас затримувати. Ми знімали в громадському місці, на вулиці, практично в сквері, неподалік від оглядового майданчика», - додав він.