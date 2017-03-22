Посол Іспанії про людей, які їдуть воювати за "Л/ДНР": інакше як ідіотами назвати не можна

Посол Іспанії в Україні Херардо Анхель Бугайо Оттоне назвав ідіотами осіб, які поїхали на Донбас воювати на боці російських бойовиків. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час спілкування з журналістами в рамках проекту "Дипломати без краваток".

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"Я знаю, що півтора роки тому була група таких персонажів, які брали участь з боку ОРДЛО у воєнних діях, і як тільки вони повернулися в Іспанію, їх одразу же заарештували", - зазначив посол.

При цьому він додав, що у правовій державі дуже важко довести участь певних осіб у збройному конфлікту на території іншої країни.

"Може бути якийсь дурень, який просто взяв у руки автомат Калашникова, зробив фотографію і каже, що він там брав участь, щоб показати може дівчині, може ще комусь, що він весь і з себе такий хоробрий, що він там воював. Це з одного боку. А потім його викликають на допит, він каже: «Ні, я там не був, нічого не робив, тільки возив гуманітарну допомогу». І дуже важко довести, що саме він був там і брав участь у бойових діях з боку терористів", - додав посол.

За словами Херардо Анхель Бугайо Оттоне, він особисто не знає жодного серйозного військовослужбовця з Іспанії, який брав участь у бойових діях на Донбасі.

Він зазначив, що це можуть бути "якісь дурні, ідіоти, які могли туди поїхати і щось там робити".

"Я їх називаю ідіотами не просто так, щоб сказати, вжити таку лайку. Вони насправді такими є, тому що люди, які можуть прислухатися до тієї пропаганди, яку в Іспанії проводять крайні ліві, і вірити у те, що тут якась "хунта" чи "фашисти", - їх інакше як ідіотами назвати не можна", - наголосив посол.