Влада хоче тиснути на ЗМІ через введення декларування для головних редакторів — Соболєв

Влада хоче тиснути на ЗМІ через введення декларування майна та доходів головних редакторів.

Про це в коментарі агентству УНІАН заявив голова Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції Єгор Соболєв.

Він зазначив, що ухвалення поправки, яку пропонує народний депутат України від фракції “Народний фронт” Тетяна Чорновол щодо введення декларування майна та доходів головних редакторів ЗМІ та громадських діячів, - це буде додатковий спосіб репресій, це будуть додаткові "гачки" для редакторів ЗМІ для тиску на них.

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Соболєв зазначив, що введення таких норм дасть змогу “ув'язнювати журналістів за внесення ними неточних даних в декларації". Він додав, що "агенція із запобігання корупції - під контролем влади”, тому, на його думку, розслідуватися будуть не декларації депутатів та чиновників, а саме журналістів, тоді як, наголосив Соболєв, спочатку чиновники “мають відповісти за свої декларації".

Соболєв підкреслив, що він закликатиме Верховну Раду України не підтримувати поправку щодо введення декларування журналістами та громадськими діячами.

Як повідомляв УНІАН, вчора комітет Верховної Ради з питань запобігання та протидії корупції рекомендував парламенту ухвалити в цілому президентський законопроект №6172 про внесення зміни до статті 3 закону "Про запобігання корупції".

Під час обговорення народний депутат від "Народного фронту" Тетяна Чорновол запропонувала встановити у законопроекті, аби електронні декларації подавали, зокрема, і головні редактори та засновники ЗМІ.

На засіданні антикорупційного комітету виникла колізія із поправкою щодо е-декларування доходів представниками ЗМІ - члени комітету не підтримали цю поправку і не включили до проекту пропозицій.

«Але в кінці, під час обговорення... взяли і проголосували за поправку, яка регламентує, як вони мають подавати (декларації - УНІАН). Не те, що вони мають подавати, а процедуру", - сказав голова комітету Єгор Соболєв. Він констатував, що "ми не маємо жодного шансу змусити подавати декларації, але в результаті маємо проголосовану поправу, яка описує процедуру".

На обговоренні зазначалось, що законопроект №6172 має стосуватися, як це і передбачалося, лише деяких категорій військовослужбовців. Водночас було зазначено, що правки з ініціативами Чорновол буде винесено на розсуд парламенту.