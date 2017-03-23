"Розминулися на 5 хвилин": екс-депутат Держдуми розповів, як Вороненков сьогодні переніс зустріч з ним

Екс-депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов повідомив, що Вороненков йшов з ним на зустріч, коли був застрелений у центрі Києва.

Коментар про вбивство Дениса Вороненкова він дав телеканалу Дождь, текстову версію якого наводить 112 Україна.

За словами Пономарьова, він не зовсім був свідком події. Вороненков просто йшов на зустріч з ним. "Я був недалеко від цього, але я цього не бачив. Це сталося о 11:25. За словами правоохоронців... Це охоронець поліції, йому була виділена державна охорона, тому що передбачалося, що можуть бути замахи з боку російських спецслужб", - розповів колишній російський політик.

Екс-депутат Держдуми РФ зазначив, що охоронець встиг ніби поранити одного з нападників, але якихось подробиць він не знає. "З Денисом я розмовляв буквально за 5 хвилин до всього цього. Ми хотіли зустрітися трохи пізніше. Але вранці він переніс зустріч на раніше, і ми розминулися на 5 хвилин", - згадує Пономарьов.

Він заявив, що Вороненков боявся за своє життя, тому погодився на державну охорону, але і вона не допомогла.

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"Абсолютно очевидно, що нитки ведуть до російських спецслужб. Питання тільки в тому, на якому рівні приймалося це рішення. Абсолютно очевидно, що це справа рук російських людей у погонах", - наголосив Пономарьов.

Також колишній депутат Держдуми стверджує, що у Вороненкова не було ні зв'язків, ні конфліктів, нічого з яким кримінальним світом.

"Він останнім часом займався тим, що готував запуск Центру розслідувань, працював з українськими правоохоронцями... Консультувався з апаратом СБУ, АП і з усіма силовими службами. Він дуже активно хотів вписатися в роботу української правоохоронної системи для того, щоб бути корисним", - зазначив колишній депутат Держдуми.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в центрі Києва в результаті стрілянини був убитий колишній депутат Державної думи РФ Денис Вороненков і поранені ще дві людини.

Нагадаємо, Вороненков кілька місяців тому переїхав до України разом з дружиною, також екс-депутатом нижньої палати російського парламенту Марією Максаковою.