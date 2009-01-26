Дубині не робили операції на серці

Як повідомив «Сегодня» керівник прес-служби «Нафтогазу» Валентин Землянський, його шефа госпіталізували в передінфарктному стані, але обійшлося без оперативного втручання. «Йому ввели через пахову артерію спеціальний зонд, який дійшов до судин серця і розтиснув спазмовану артерію, яка не давала крові нормально циркулювати. Завдяки тому, що допомогу надали своєчасно, Олег Вікторович почувається добре, йде на поправку, найближчим часом йому дозволять прогулянки, хоча зазвичай після інфаркту пацієнт повинен лежати в ліжку, не встаючи, 21 день. Як скоро він вийде на роботу, поки невідомо», — розповів Землянський.

Як відомо, через три дні після підписання контракту з «Газпромом» керівник «Нафтогазу України» Олег Дубина потрапив у реанімацію клінічної лікарні «Феофанія». Прем`єр Юлія Тимошенко стверджує , що «йому зробили важку операцію на серці», але зараз він вже знаходиться у нормальному стані». «Я думаю, що ми зробили разом з ним дуже велику справу — ми очистили країну від газової корупції. Я переконана, що він зробив велику справу, і я бажаю йому швидкого одужання», — заявила Тимошенко у суботу.

У причинах різкого погіршення здоров`я Олега Дубини прем`єр-міністр не сумнівається — це наслідок стресів, одержаних під час переговорного процесу щодо поставок газу до України.

Лікарі розповіли «Сегодня», що причиною передінфарктного стану (він же — нестабільна стенокардія) зазвичай є нервові і психічні перевантаження, важкі, затяжні конфлікти в сім`ї або на роботі. Якщо передінфарктному стану вдалося запобігти, період реабілітації займає 2—3 тижні, іноді місяць. Процедура, яку провели Дубині, називається стентуванням — це найбільш щадний метод хірургічного лікування при звуженні судин. Зазвичай пацієнт може вставати вже через добу. І лише в складних випадках пацієнтам у передінфарктному стані проводять операцію аортокоронарного шунтування.