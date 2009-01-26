Лідер НУ-НС: Президент демонструє бездіяльність у питанні голови НБУ

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН пропонує народним депутатам заслухати доповідь Володимира СТЕЛЬМАХА під час розгляду питання про діяльність Національного банку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЛИТВИН повідомив на засіданні Погоджувальної ради перед початком сьогоднішнього позачергового засідання парламенту.

В.ЛИТВИН зазначив, що на позачерговому засіданні можуть бути розглянуті тільки ті питання, розгляд яких підтримують не менше 150 депутатів парламенту.

При цьому він нагадав, що за ініціативи відповідної кількості депутатів пропонується розглянути питання про наслідки діяльності Національного банку України.

Голова ВР зазначив, що у ході розгляду пропонується заслухати доповідь керівника НБУ, доповіді керівників профільних парламентських комітетів, доповідь керівника Тимчасової спеціальної комісії з цього питання, а також інформацію керівника Рахункової палати.

У свою чергу, керівник фракції Блоку Юлії Тимошенко Іван КИРИЛЕНКО зазначив, що питання відповідальності керівника НБУ є надзвичайно актуальним. Він заявив, що після нового року більшість товарів подорожчали в 2-3 рази, оскільки імпортери намагаються перестрахуватись через нестабільність курсу національної валюти. І.КИРИЛЕНКО нагадав, що парламент вже двічі ухвалював рішення щодо відповідальності керівництва НБУ за такий стан речей, однак вони ігноруються Президентом і головою НБУ. За словами І.КИРИЛЕНКА, для сьогоднішнього засідання підготовлено декілька проектів постанов і, за його словами, сьогодні депутати мають остаточно вирішити це питання.

Керівник фракції “Наша Україна – Народна самооборона” Микола МАРТИНЕНКО підтримав позицію БЮТ, зазначивши, що Президент демонструє бездіяльність у цьому питанні.

«Ми маємо вирішити питання керівника НБУ», - сказав М.МАРТИНЕНКО.