У Росії запропонували не пускати Україну на ЧС-2018 в помсту за Самойлову

Перший заступник голови міжнародного комітету Ради Федерації Володимир Джабаров вважає, що Росія має право не пустити збірну України на чемпіонат світу-2018 через заборону в'їхати на територію України учасниці Євробачення від РФ Юлії Самойловій. Про це повідомляє РИА Новости.

"Це безпрецедентне рішення, яке викликає, м'яко кажучи, здивування. Може, взагалі не можна довіряти Україні проведення таких заходів, якщо вона не гарантує вільний в'їзд всіх учасників? Напевно, на майбутнє треба мати це на увазі. Уявіть: ЧС з футболу 2018 року, і ми забороняємо в'їзд провідним гравцям збірної України, причин можна знайти масу. Уявляєте, який шум піднявся б", – сказав Джабаров.

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Як повідомляв УНІАН раніше, Учасниці Євробачення-2017 від Росії Юлії Самойловій заборонили в’їзд в Україну. "Служба безпеки України заборонила в’їзд на територію України громадянці Російської Федерації Юлії Самойловій терміном на три роки", - повідомила речник СБУ Олена Гітлянська.

Пізніше організатор конкурсу "Євробачення" Європейський мовний союз запропонував Першому каналу Росії організувати пряму трансляцію виступу співачки Юлії Самойлової для демонстрації на конкурсі.

Однак, Росія відмовилася від дистанційного виступу Самойлової на Євробаченні.