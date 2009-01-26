У Москві говоритимуть про сценарії російсько-українських відносин

Сьогодні в Москві відбудеться круглий стіл на тему "Російсько-українські відносини: сценарії на 2009 рік", організований агентством УНІАН спільно з інформаційно-аналітичним Центром вивчення пострадянського закордону Московського державного університету.

Захід відбудеться о 12.00 за адресою: Москва, м. Університет, Ломоносовський пр-т, б.27, к. 4, Перший навчальний корпус МДУ ім. М.В. Ломоносова, історичний факультет, к.Е611.

Список учасників: генеральний директор Інформаційно-аналітичного центру вивчення пострадянського закордону Олексій ВЛАСОВ, співробітник Центру україністики та білорусистики МДУ Богдан БЕСПАЛЬКО, політолог, співробітник Російської Академії державної служби при Президенті РФ Андрій ОКАРА, доцент кафедри країн пострадянського закордону Російського державного гуманітарного університету Олександр ГУЩИН, доцент кафедри країн пострадянського закордону Російського державного гуманітарного університету Олександр ЛЕВЧЕНКОВ, експерт інституту країн СНД Віталій ЖУРАВЛЬОВ, директор інституту Центральної Азії та Кавказу Андрій МЕДВЕДЄВ, виконавчий директор Євразійської мережі політичних досліджень Віталій МЕРКУШЕВ, директор інституту російського закордону Сергій ПАНТЕЛЄЄВ, генеральний директор порталу "Вести Кавказа" Ісмаїл АГАКІШИЄВ, співробітник Фонду «Наследие Евразии» Святослав ПОЛХОВ, політолог Олександр БЕРДНИКОВ, співробітник Інституту країнознавства РАН Михайло ДРОНОВ, доцент кафедри історії країн близького закордону МДУ Оксана СОЛОПОВА.