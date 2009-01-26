У Дубини знайшли 4 хвороби

Попередня тривалість лікування голови правління НАК «Нафтогаз України»Олега ДУБИНИ у клінічній лікарні «Феофанія» становитиме орієнтовно 2–3 тижні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, про це заявив заступник керівника Державного управління справами з медичних питань Ростислав ВАЛІХНОВСЬКИЙ.

Він нагадав, що О.ДУБИНА потрапив до лікарні 22 січня у передінфарктному стані з діагнозом ішемічна хвороба серця, нестабільна стенокардія, гострий васкуліт, гострий пневмоніт. “На діагностичному етапі було застосовано метод коронарографії, який виключив потребу в проведенні ендоваскулярного хірургічного втручання”, - зазначив Р.ВАЛІХНОВСЬКИЙ.

За його словами, О.ДУБИНА отримує повний обсяг необхідної медичної допомоги відповідно до локальних медичних протоколів клініки «Феофанія».

Як повідомляв УНІАН, 23 січня в ефірі телеканалу «Україна» прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО повідомила, що голова правління НАК «Нафтогаз України» О.ДУБИНА перебуває в реанімації після складної операції на серці.

Сьогодні. 26 січня, начальник Управління зі зв`язків з громадськістю НАК «Нафтогаз України» Валентин ЗЕМЛЯНСЬКИЙ повідомив, що О.ДУБИНУ було госпіталізовано в передінфарктному стані, але обійшлося без оперативного втручання.

«Йому ввели через пахову артерію спеціальний зонд, який дійшов до судин серця і розтиснув спазмовану артерію, що не давала крові нормально циркулювати. Завдяки тому, що допомогу надали своєчасно, Олег Вікторович почувається добре, йде на поправку, найближчим часом йому дозволять прогулянки, хоча зазвичай після інфаркту пацієнт має лежати в ліжку, не встаючи, 21 день. Як скоро він вийде на роботу, поки що невідомо», – сказав В.ЗЕМЛЯНСЬКИЙ.