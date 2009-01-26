БЮТ хоче створити підставу для початку імпічменту Ющенку

Постанова про відповідальність Президента України Віктора ЮЩЕНКА за ситуацію у фінансово-кредитній сфері у разі прийняття її Верховною Радою може стати підставою для початку процедури імпічменту глави держави.

Про це сказав у коментарі УНІАН народний депутат від БЮТ Святослав ОЛІЙНИК, який зареєстрував у ВР відповідний проект постанови про відповідальність Президента за ситуацію, що склалася у фінансово-кредитній сфері України.

Як підкреслив С.ОЛІЙНИК, в документі передбачається покласти на главу держави особисту відповідальність за ситуацію, оскільки Президент України «двічі проігнорував вимоги ВР про відсторонення від виконання повноважень голови НБУ Володимира СТЕЛЬМАХА».

Депутат зазначив, що в проекті постанови передбачається покласти відповідальність на Президента України насамперед за різке знецінення грошової одиниці України, «численні спекуляції на валютному та іпотечному ринках, невиконання комерційними банками своїх зобов’язань перед вкладниками, істотні зловживання в процесі рефінансування комерційних банків, повну відсутність контролю за діяльністю комерційних банків, що призвело до значного погіршення добробуту громадян України».

Між тим С.ОЛІЙНИК визнав, що на сьогодні це суто політичний документ, але не виключив, що в майбутньому він може стати підставою для початку процедури імпічменту Президента України.

Сьогодні Святослав ОЛІЙНИК вніс проект постанови Верховної Ради про відповідальність Президента України Віктора ЮЩЕНКА за ситуацію, що склалася у фінансово-кредитній сфері України.

Відповідна інформація міститься на офіційному сайті ВР.

Водночас сам текст документу наразі відсутній.