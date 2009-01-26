ВР може зняти Тимошенко за тією ж схемою, що й Стельмаха?

Народний депутат України Арсеній ЯЦЕНЮК (фракція НУ-НС) вважає, що фракція Партії регіонів може скористатися прецедентом щодо повернення Сергія ТІГІПКА на посаду голови Нацбанку і повернути на посаду прем’єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ЯЦЕНЮК сказав в інтерв’ю журналістам, коментуючи внесений рядом депутатів проект постанови «Про визнання такою, що втратила чинність постанову ВР від 16 грудня 2004 року №2243-IV «Про звільнення С.ТІГІПКА з посади голови НБУ».

Він зазначив, що повинно бути законне рішення щодо зміни керівництва НБУ. Він сказав: «я переживаю, що ми можемо дійти до того, що регіонали таким чином В.ЯНУКОВИЧА на посаду прем’єра потім повернуть». Він наголосив, що відповідно до Конституції України та законодавства України подання про звільнення та призначення голови НБУ подає Президент України. Він нагадав, що «для того, щоб була відставка треба конституційне подання Президента України або заява самого СТЕЛЬМАХА».

А.ЯЦЕНЮК підкреслив, що призначення сьогодні людини без конституційних підстав, це означає “остаточно підірвати ті залишки довіри до банківської системи, які ще є». Він додав, що не знає «тієї людини, яка незаконно піде керувати НБУ». За його словами, необхідна зустріч Президента України, прем’єр-міністра та керівників фракцій, де будуть прийняті спільні рішення не тільки щодо керівництва НБУ, а й щодо виходу України з кризи. Він наголосив, що сама собою криза не зупиниться. «Буде тільки загострення ситуації, якщо далі будуть такі непрофесійні кволі дії», - сказав А.ЯЦЕНЮК і наголосив, що в нинішній кризі у фінансовому секторі є вина не тільки НБУ, але й уряду, і тому їм необхідно разом виробити антикризовий план.